Agganciata e trascinata da un tir: anziana di Cassina Rizzardi perde una gamba

Una donna di 84 anni di Cassina Rizzardi ha perso una gamba a seguito di un drammatico incidente avvenuto in una stazione di servizio sull'autostrada A26 nel primo pomeriggio di domenica 19 settembre 2021. La pensionata è stata trascinata da un tir in manovra che ha agganciato il suo zainetto. Come riportato dal sito GenovaToday l'anziana donna ha subito l'amputazione di una gamba all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La donna dopo essere stata soccorsa è stata trasportata all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso con gravi lesioni a una gamba, i medici sono poi stati costretti ad amputare l'arto e la donna si trova attualmente ricoverata al monoblocco in rianimazione.