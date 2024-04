Donna investita mentre attraversa la strada a Inverigo: è gravissima

Versa in gravissime condizioni la donna di 80 anni che oggi, 19 aprile alle 11.30 circa, è stata investita a Inverigo in via General Cantore nei pressi delle strisce pedonali. La donna è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza e ha impattato con un ciclista di passaggio durante caduta a terra. Il ciclista non ha riportato ferite gravi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice rosso. L'elisoccorso è decollato da Como Villa Guardia. L'anziana è stata trasportata all'ospedale di Erba in condizioni disperate. A occuparsi dei rilievi la polizia Locale.

In aggiornamento.