Domaso incidente sulla Antica Regina: ferita 22enne

Intorno alle 12.30 di oggi 1° novembre c'è stato un incidente sulla Antica Regina, a Domaso. Le cause del sinistro sono ancora da stabilire. Dalle prime informazioni acquisite dalle autorità competenti sarebbe coinvolta solo l'auto della 22enne che per dinamiche ancora da stabilire è finita fuori strada andando poi a sbattere contro un muretto. Inizialmente l'incidente è stato segnalato come codice rosso ma la ragazza non avrebbe riportato serie ferite ed è stata portata all'ospedale di Gravedona in codice verde, che esclude che sia in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Menaggio e i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo.