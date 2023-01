Villa Guardia, esce di strada e si schianta contro il guard rail: grave ragazza di 21 anni

Grave incidente nella tarda serata dell'11 gennaio 2023 a Villa Guardia. Una ragazza di 21 anni è rimasta ferita gravemente. Era alla guida di un'Alfa Romeo rossa quando è uscita di strada in corrispondenza della rotatoria situata all'uscita della Pedemontana, in via Monte Bianco. L'auto avrebbe praticamente saltato la rotatoria per poi schiantarsi contro il guard rail. Sul posto sono intervenute un'automedica del 118 e un'ambulanza del 118 del Sos di Appiano Gentile. Le condizioni della ragazza sono apparse subito disperate. La ragazza era priva di conoscenza. E' stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la rotatoria e il tratto di strada mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi per capire la dinamica dell'incidente.