Scontro auto-moto a Lora: traffico in tilt

Incidente in via Statale per Lecco a Como, zona Lora, poco prima delle ore 10 del 20 marzo 2023. Un'auto e una moto si sono scontrate. La due ruote procedeva in direzione Como mentre l'auto proveniva dal centro città. All'origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza in fase di svolta ma non è chiaro di chi sia la responsabilità Il motociclista di 53 anni ha riportato lievi feriti ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi del sinistro e per regolare la viabilità che ha accusato pesanti disagi per tutto il tempo delle operazioni di soccorso.