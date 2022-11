Como via Varesina, scontro tra camion e moto: gravissimo un 29enne

L'incidente a Como in via Varesina è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi 29 novembre e ha visto scontrarsi una moto e un camioncino. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto, come segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) i soccorsi in codice rosso. Il traffico sulla via è al momento molto congestionato, la strada è stata chiusa in parte per permettere i soccorsi. Croce rossa e auto medica hanno prestato le prime cure sul posto, presente anche la polizia di stato e i vigili. Il ragazzo ferito molto gravemente è il 29enne che era in sella allo scooter. Il 27enne che guidava il camioncino è stato colto da malore. Entrambi sono stati trasportati al Sant'Anna.

Si attendono aggiornamenti ufficiali.