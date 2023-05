Como via Varesina, auto si schianta contro un ponteggio: ferita una donna

Un'auto questa mattina 17 maggio 2023 a Como in via Varesina si è letteralmente schiantata contro un ponteggio. Le operazioni di messa in sicurezza da parte di vigili del fuoco sono ancora in corso. Sul posto intervenuti anche i soccorsi del 118 per la donna, una 56enne, rimasta ferita nell'impatto. Non sono ancora state rese note le dinamiche dell'incidente e la gravità delle ferite riportate. Articolo in aggiornamento.