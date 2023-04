Como, scontro tra auto in via per San Fermo: ferito un ragazzo di 21 anni

Oggi 24 aprile 2023 intorno alle 7.30 in via per San Fermo a Como c'è stato un incidente. Due auto, con dinamiche ancora da accertare, si sono scontrate. Coinvolte nell'impatto tre persone e un 21enne è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale di Como ha informato che si procede a senso unico alternato. Stanno infatti sgomberando la via e facendo i dovuti rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco di Como.

Traffico in aumento. La strada è stata riaperta in ambo le direzioni pochi minuti fa, alle 8.35 circa.