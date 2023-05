Como via Napoleona, scontro tra una bicicletta e un autobus: in ospedale il ciclista

Brutto incidente questa mattina domenica 7 maggio intorno alle 8.40 in via Napoleona all'altezza del civico 62. Un uomo in bicicletta, 77enne, che stava andando verso il centro si è scontrato con un autobus di linea riportando varie ferite. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio degli uomini della polizia locale, prontamente intervenuti. L'anziano è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto i soccorsi del 118, un'ambulanza (inizialmente in codice rosso) e l'auto medica.

Si attendono le ricostruzioni ufficiali del sinistro.