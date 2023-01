Como via Milano, ciclista frena davanti alle strisce, si ribalta e finisce in ospedale

L'incidente è accaduto in via Milano alta, all'incorcio con piazza San Rocco intorno alle 11.24 di oggi 28 gennaio. In prossimità di un passaggio pedonale un ciclista di 54 anni ha letteralmente inchiodato ed è caduto di faccia sull'asfalto. Inizialmente l'incidente era segnalato come grave ma una volta giunti sul posto i soccorritori della Croce Azzurra hanno verificato che l'uomo non aveva riportato ferite serie. È comunque stato trasportato all'ospedale Sant'Anna per i dovuti accertamenti. Le dinamiche precise e ufficiali saranno stabilite dalla polizia locale prontamente intervenuta.