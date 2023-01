Como via Gallio, scontro tra auto e scooter: grave 35enne

Brutto scontro in via Gallio a Como intorno alle 19 di oggi, 19 gennaio 2023. Un'auto e uno scooter, presumibilmente guidato da un addetto alla consegna a domicilio di pizze, hanno avuto un incidente. A terra il centauro 35enne. Inizialmente è stato segnalato come codice rosso da Areu (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza) ma dopo le prime manovre dei soccorritori della Croce Azzurra, giunta sul posto, l'uomo non sembrerebbe in pericolo di vita. Sarà la polizia locale nel frattempo intervenuta a stabilire le dinamiche del sinistro. In aggiornamento.