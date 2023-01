Como, incidente in via Bixio, auto ribaltata: ferita 39enne

Poco fa a Como in via Bixio all'altezza del civico 49 c'è stato un incidente. Sono ancora pochissime le informazioni ricevute in quanto il tutto è avvenuto oggi 20 gennaio intorno alle 13.42. Secondo quanto è stato possibile ricostruire non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. La macchina sarebbe andata a sbattere contro il muretto e si sarebbe ribaltata. Si aspettano comunque le ricostruzioni ufficiali della polizia locale che è sul posto insieme ai vigili del fuoco di Como. L'incidente è stato inizialmente segnalato come codice rosso ma dopo il primo intervento dei soccorritori della Croce Rossa la 39enne che era alla guida del veicolo incidentato non sembrerebbe in pericolo di vita ed è stata portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. In aggiornamento.