Como Tavernola, auto finisce fuori strada in un dirupo: tre feriti

Erano da poco passate le 8.30 di oggi 9 maggio quando un'auto è uscita fuori strada a Como (Tavernola) tra via Conciliazione e via Ippolito Nievo. L'incidente sulla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) era inizialmente segnalato come codice rosso: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como, un'ambulanza della Croce Azzurra e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Saranno gli agenti della Locale a stabilire le dinamiche del fatto. Al momento i mezzi coinvolti sembrerebbero tre: l'auto che è uscita fuori strada e due motocicli, tre i feriti tra cui un uomo di 41 anni. L'auto è finita in una scarpata sotto la via Borromini con un dislivello di 6-7 metri.

Si attendono aggiornamenti.