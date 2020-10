Auto si schianta contro un palo: un ferito a Tavernola

È accaduto oggi, 24 ottobre a Tavernola, Como, in via Asiago introno alle 15.43. Un'auto è andata a sbattere violentemente contro un palo, per cause e dinamiche ancora da stabilire. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Questura di Como. Ferito il conducente, un uomo di 36 anni. Al momento segnalato come codice rosso ma le operazioni sono ancora in corso.

