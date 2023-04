Oggi 24 aprile intorno alle 11 c'è stato un incidente a Como in viale Giulio Cesare che ha visto il coinvolgimento di tre auto. Secondo le prime informazioni ricevute ci sarebbe solo un ferito in codice verde ma si attendono le ricostruzioni ufficiali. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: tutto bloccato fino al ponte di San Martino.