Como, scontro tra auto e moto in via Bellinzona: ferito ragazzo di 22 anni

È stato segnalato sulla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) come codice rosso l'incidente di questa mattina 11 maggio a Como in via Bellinzona all'altezza del civico 129. Erano circa le 9.30 quando un'auto e uno scooter si sono scontrati: il motociclista è caduto a terra. Giunti sul posto i soccorsi del 118 (un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica) che dopo aver prestato le prime cure hanno portato il ferito all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. La polizia Locale di Como si sta occupando di ricostruire le dinamiche dell'incidente con i dovuti rilievi.