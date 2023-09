Scontro auto moto in via Milano: ferito un ragazzo di 20 anni

Scontro tra auto e moto oggi 26 settembre a Como in via Milano alle 15.28. Non è ancora nota la dinamica dell'incidente e sul posto sono accorsi gli uomini della polizia Locale per i dovuti rilievi. Inizialmente segnalato come codice giallo da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), una volta giunta sul posto la Croce Azzurra e dopo aver visitato il motociclista di 20 anni sembrerebbe che le ferite riportate siano di lieve entità. Il giovane è comunque stato portato all'ospedale per dei controlli.