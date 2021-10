Como, scontro tra due moto, travolta anche una ragazzina a piedi: tre giovani all'ospedale

Un brutto incidente questa mattina pochi minuti prima delle 8 a Como in via Dante Alighieri all'altezza del civico numero nei pressi dell'incrocio con via Tommaso Grossi,. Un ragazzo di 18 anni in sella a una moto KTM proveniente da via Dottesio ha urtato una ragazza di 14 anni che stava attraversando la strada ed è andato poi a sbattere contro un'altra moto guidata da un altro 18enne che era da pochi istanti ripartita dal semaforo in direzione opposta a quella del KTM. L'urto è stato molto violento e inizialmente le condizioni del ragazzo del KTM sono apparse molto gravi. E' stato soccorso da una donna medico che stava transitando in quel tratto di strada. Pochi minuti dopo sono giunti i soccorsi del 118 e la polizia locale. La ragazzina e il giovane sulla Vespa non hanno riportato gravi feriti e lesioni, mentre l'altro giovane motociclista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Inevitabili i pesanti disagi alla viabilità.