Como, incidente in viale Innocenzo: feriti due ragazzi di 19 e 12 anni

A Como in viale Innocenzo XI intorno alle 17.24 di oggi 1 ottobre 2022 c'è stato un incidente che ha visto coinvolte, come riportato anche da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) un'auto e una motocicletta. Sul posto la polizia locale e un'ambulanza della Croce Azzurra. Ad essere feriti un ragazzo di 19 anni e uno di 12. L'incidente è avvenuto difronte al supermercato Lidl. Secondo le primissime informazioni riportate le ferite sarebbero di lieve entità ma si attendono aggiornamenti ufficiali. Non sono ancora state rese note le dinamiche del sinistro. In aggiornamento.