L'incidente oggi intorno alle 15.11 in via per San Fermo della Battaglia a Como (Monte Olimpino). Un'auto e una moto si sono scontrate e sono rimaste ferite due persone, una donna di 48 anni e un uomo di 57. Sul posto gli agenti della polizia locale e due ambulanze del 118. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

In aggiornamento.