Como, un'auto si schianta contro il palo della luce in viale Innocenzo

Poco dopo la mezzanotte a Como in viale Innocenzo i vigili del fuoco sono intervenuti per un'auto che si è schiantata contro un palo della luce danneggiandolo in modo grave. Anche la macchina ha subito danni notevoli, fortunatamente illese le persone che si trovavano al suo interno.

La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e, insieme al personale Enel, anche a quella del palo danneggiato. I vigili si sono occupati di veicolare il traffico e fare i rilievi del caso.

Qualche disagio alla viabilità nonostante l'ora per via della chiusura della strada nelle fasi di messa in sicurezza e rimozione del veicolo.