Como Ponte Chiasso, auto ribaltata dopo un tamponamento: ferite due donne

I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 16.15 di oggi 10 giugno a Como (zona Ponte Chiasso) in piazza Anna Frank. Secondo quanto riportato dagli organi competenti a seguito di un tamponamento un'auto si è ribaltata. Per questo sono intervenuti, oltre all'ambulanza che è giunta sul posto in codice giallo, anche i vigili del fuoco di Como e la polizia locale per ricostruire la dinamica dei fatti. Le due persone ferite, una ragazza di 24 anni e una donna di 46, non hanno riportato ferite gravi.