Como, pedone investito in viale Masia: gravissimo

Questa mattina 7 giugno un pedone è stato investito in viale Masia a Como. Erano circa le 10.30. Si sono mobilitati subito i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica. Le ferite riportate in seguito all'urto con l'automobile sono parse subito molto gravi e la persona investita è stata portata in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è arrivata intorno alle 11.25. Non si conoscono ancora le dinamiche del fatto su cui stanno indagando i carabinieri di Como. Non sono state rese note le generalità dell'investito. Si attendono aggiornamenti.