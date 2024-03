La giornata nera di via Anzani: grave incidente e donna investita

Nella giornata di ieri 14 marzo, poche ore dopo l'incidente tra scooter e auto (per cui ora un anziano è ricoverato in gravi condizioni al Sant'Anna) un altro incidente in via Anzani a Como. Erano le 15.25 circa quando una donna di 78 anni è stata investita mentre attraversava la strada. Grande spavento per lei e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce Azzurra. Dopo le prime cure dei soccorritori, si è appreso che fortunatamente la donna non avrebbe riportato ferite gravi. È stata comunque trasportata in codice verde all'ospedale Sant'Anna. La polizia Locale è intervenuta per ricostruire le dinamiche del sinistro e per veicolare il traffico.