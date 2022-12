Como, scontro tra auto e scooter in viale Rosselli: ferito un ragazzo di 18 anni

Scontro tra auto e scooter oggi 8 dicembre a Como in viale Fratelli Rosselli all'altezza del civico 16. L'incidente è avvenuto pochi minuti fa, intorno alle 12,20 e le informazioni pervenute sono ancora pochissime. Da quanto riportato su Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) lo scontro sarebbe avvenuto tra uno scooter e un'auto. Ferito un ragazzo di 18 anni. Sul posto ci sono i vigili e una volante della polizia di stato oltre all'ambulanza e ai soccorritori della Croce Azzurra. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e non sarebbe in pericolo di vita.