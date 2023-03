Como, incidente in viale Rosselli: investito un pedone. Caos traffico

L'incidente è avvenuto questa mattina 15 marzo intorno alle 8.20 in viale Fratelli Rosselli a Como. Le dinamiche del sinistro sono ancora da chiarire. Secondo le informazioni ricevute fino ad ora, un pedone sarebbe stato investito da una moto. Due i feriti ma nessuno in pericolo di vita. Su Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'incidente è segnalato come codice giallo (media gravità).

Sul posto l’automedica di Como, la Croce Azzurra di Como e la Croce Rossa di Lipomo. Si sono formate lunghe code dato anche l'orario di punta. Presenti anche i vigili e la polizia di Stato. In aggiornamento