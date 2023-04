Como, incidente in via Varesina: ferita una ragazza di 15 anni

Erano le 9 di questa mattina 5 aprile quando un'auto e un motorino si sono scontrati in via Varesina a Como, all'altezza del civico 75. L'incidente è stato segnalato inizialmente come codice rosso. La ragazza di 15 anni che guidava il motociclo ha avuto la peggio. Dopo i primi soccorsi sul posto della Croce Rossa e dell'auto medica del 118 la giovane è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo. La polizia locale di Como ricostruirà le dinamiche del sinistro e ha ha eseguito i dovuti rilievi dopo l’incidente.