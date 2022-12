Como, incidente in via per Cernobbio: ferito gravemente un giovane in moto

Incidente a Como in via per Cernobbio alle 21 circa dell'8 dicembre 2022. Coinvolta una moto e secondo le prime informazioni, il giovane centauro di 17 anni sarebbe ferito in gravi condizioni e ricoverato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese. È stato trasportato a Varese con l'elisoccorso. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Azzurra e l'auto medica, oltre ai vigili e alla polizia di stato.

Per permettere i soccorsi, la polizia locale ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia per oltre un'ora. Non sono ancora note le dinamiche del terribile incidente.