Incidente in via Palestro, scontro tra auto e bus di linea: tra i feriti un bambino

Sconto tra un autobus di linea e un'auto questa mattina introno alle 9.15 in via Palestro a Como. Sul posto grande spiegamento di mezzi: intervenuti i vigili del fuoco con la polizia Locale e anche due ambulanze della Croce Rossa.

Quattro le persone ferite, tra cui un bambini di 9 anni. Nessuno di loro sembrerebbe in pericolo di vita ma si attendono le informazioni ufficiali. I soccorsi sono scattati in codice giallo. Gli altri feriti sono due donne di 40 e 66 anni e un uomo di 47. Via Palestro e via Anzani sono state chiuse per permettere i soccorsi e lo sgombero della strada, la riapertura è prevista per le 10:30.