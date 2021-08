Como, incidente in via Madruzza: un ferito grave

È accaduto oggi 24 agosto intorno alle 17.00 a Como in via Madruzza all'altezza del civico 15. Due auto si sono scontrate violentemente. Ci segnalano un ferito grave, una donna, soccorsa dall'ambulanza giunta sul posto con un'automedica in codice rosso. Qualche rallentamento del traffico ma la strada, inizialmente chiusa per permettere i soccorsi, è stata riaperta in entrambe le direzioni. Non si conoscono le dinamiche dello scontro che saranno ricostruite dalla polizia locale e dagli organi competenti intervenuti. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como per aiutare nelle oerazioni di estrazione dei feriti dall'abitacolo delle auto.