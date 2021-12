Como incidente in via Canturina: coinvolte tre auto, 3 feriti

L'incidente è accaduto questa mattina 25 dicembre poco dopo le 6.30 in via Canturina angolo via Sant'Antonio a Como. Sono state coinvolte tre auto con dinamiche ancora da ricostruire. Sul posto, oltre a tre ambulanze del 118 anche la polizia di Stato, la Locale, i carabinieri e i vigili del fuoco di Como. Sono rimaste ferite nell'impatto tre persone: due donne di 35 e 39 anni e un uomo di 59. Due dei feriti sono stati portati al Sant'Anna (uno in codice verde, quindi con lievi ferite, uno in codice giallo) e uno al Fatebenefratelli di Erba in codice giallo.