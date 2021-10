Como, scontro tra auto in via Canturina: due donne ferite

Erano circa le 7.45 di questa mattina, 13 ottobre quando sono intervenuti i soccorsi del 118 in via Canturina a Como dove due auto, con dinamiche ancora da stabilire, si sono scontrate. Ferite due donne di 29 e 32 anni, fortunatamente non in maniera grave. Sul posto, oltre all'ambulanza che le ha trasportate in codice verde all'ospedale Sant'Anna anche i vigili del fuoco di Como e la polizia di Stato. L'incidente ha creato un intenso traffico sulla Canturina durante quasi tutto l'arco della mattinata.