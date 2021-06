Como, frontale tra due auto in via Oltrecolle: strada chiusa e due feriti

Aggiornamento ore 19.30 : i feriti sono due, uno dei quali è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. La strada è stata momentaneamente chiusa per poter effettuare i soccorsi

È accaduto poco prima delle 18,30 in via Oltrecolle a Como un incidente che vede coinvolte due auto. Il traffico al momento è completamente congestionato. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un brutto scontro tra due auto, infatti l'incidente viene segnalato come codice rosso con un ferito grave, ma attendiamo aggiornamenti. La segnaletica proprio in quella strada è stata cambiata da pochi giorni ma non si conoscono ancora le cause e le dinamiche dell'incidente di cui si stanno occupando gli organi competenti. Sul posto anche un'ambulanza e l'automedica.