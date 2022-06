Como, incidente tra auto e moto in viale Varese: cinque persone coinvolte

L'incidente è avvenuto oggi 6 giugno intorno alle 20.20 a Como in viale Varese. Un'auto e una moto si sono scontrate e dall'impatto sono rimaste ferite e coinvolte 5 persone: due ragazzi di 16 e 17 anni, un uomo di 32, una donna di 25 anni e un'altra persona di cui non sono ancora state rese note le generalità. Sul posto sono prontamnete intervenuti i soccorsi del 118 (un'ambulanza della Croce Azzura e una della Croce Rossa, accompagnate dall'automedica). Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Nessuno dei coinvolti sembrerebbe in pericolo di vita, due di loro hanno riporato ferite da codice giallo. Per le dinamiche del sinistro si attendono le ricostruzioni degli organi competenti ma stando ad alcuni testimoni in loco sembrerebbe che l'auto stesse entrando nel cancello e urtando la moto, la stessa è andata a sbatterci contro.