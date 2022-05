Como, incidente tra un'auto e un furgone nella notte: un ferito

Erano le 3.45 della notte appena trascorsa quando un furgone e un'auto si sono scontrate a Como in via Bellinzona all'incrocio con via Soave. L'auto si è completamente ribaltata e sono ancora da stabilire le dinamiche del sinistro. Fortunatamente il ferito, un ragazzo di 25 anni, non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche le volanti della Questura e i soccorsi del 118.