Como, ciclista investito in via Napoleona. Caos traffico

Un ciclista è stato investito oggi domenica 27 novembre a Como in via Napoleona poco dopo le 16.20. L'uomo ha 32 anni e non ha riportato gravi ferite ma il traffico sulla strada (per permettere ai soccorsi di intervenire e per procedere con i rilievi del caso) risulta congestionato. Sul posto oltre agli agenti della polizia locale anche un'ambulanza della Croce Azzurra. Il ciclista ferito è stato portato all'ospedale Sant'Anna.