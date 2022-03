Como, auto si schianta contro una vetrina in via Rovelli

Stamattina 11 marzo 2022 a Como centro, in via Rovelli un'auto è andata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Sono intervenuti i vigili del Fuoco di Como per estrarre una persona dall'abitacolo. Il fatto è avvenuto intorno alle 6.20 e l'uomo ferito, un 70enne, è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna con un'ambulanza della Croce Rossa nel frattempo intervenuta sul posto.

Non si conoscono ancora le cause e le dinamiche dell'incidente.