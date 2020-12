Como, brutta caduta in bici in via Rimoldi: grave un uomo

Brutta caduta per un ciclista di 54 anni che stava percorrendo via Teresa Rimoldi intorno alle ore 11.40 di domenica 27 dicembre 2020. L'uomo è rovinato a terra per cause ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni avrebbe battuto la testa riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra e un'automedica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.