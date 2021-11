Como Breccia, schianto tra auto in via Venturino: 4 feriti

Intorno alle 17 di ieri sabato 6 novembre un brutto incidente ha visto coinvolte tre auto in via Venturino a Como, località Breccia. Inizialmente segnalato come codice rosso durante le operazioni di soccorso si è constatato che i feriti non erano in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'incidente sia stato provocato a causa di un malore dell'autista della 500. Intervenuti sul posto vigili del fuoco, automedica, 3 ambulanze, una volante della questura di Como e 2 mezzi di aprica per la pulizia e messa in sicurezza della strada

Ancora da chiarire le dinamiche del terribile scontro. Quattro le persone ferite di cui non si conoscono le generalità. Una di loro è stata portata al Sant'Anna in codice giallo.