Como, autocarro blocca per tutta la mattina via XXVII Maggio

La polizia locale ha avvisato questa mattina del blocco di via XXVII Maggio a Como. Il motivo è questo grosso autocarro che mentre percorreva la strada in salita si è fermato. Sono intervenuti i vigili del fuoco per cercare di sgomberare la strada e i lavori sono cominciati alle 8 circa di questa mattina 2 agosto 2022. Per aggiornamenti sulla viabilità di questa via consultate la pagina Facebook della polizia locale di Como che sta tenendo in continuo aggiornamento il post. Sul posto anche i carabinieri di Como.