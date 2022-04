Como, auto ribaltata in via Bixio: ferite due donne

Erano da poco passate le 18 di oggi 29 aprile quando a Como, in via Nino Bixio un'auto si è ribaltata. Non si conoscono i motivi e le dinamiche dell'incidente a la polizia Locale è sul posto per fare i dovuti rilievi con i vigili del fuoco intenti a sgomberare la strada e aiutare i feriti. Nel frattempo sono anche intervenuti i soccorsi del 118 (due ambulanze e un'automedica) in codice rosso ma dopo i primi accertamenti sul posto non sembrerebbero in pericolo. Come segnalato anche sulla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) le persone ferite sarebbero due: una donna di 55 e una di 73 anni. Si attendono eventuali aggiornamenti.