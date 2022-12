Como, auto ribaltata in via Borsieri: tre feriti

Incidente in via Borsieri angolo viale Innocenzo questa mattina 27 dicembre a Como poco dopo le 10.30. Un'auto per motivi e dinamiche ancora da stabilire si è ribaltata. L'incidente è segnalato come codice rosso da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di stato, la Croce Rossa di Lipomo, l’auto medica di Como e la croce rossa di San Fermo della Battaglia. Tra i feriti una donna di 80 anni. Alle ore 11.50 la Locale ha informato che la strada è stata liberata.

In aggiornamento.