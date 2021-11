Como, auto precipita nel Cosia: l'autista scappa ma viene subito rintracciato

Erano circa le 15 di oggi 8 novembre quando una macchina è "precipitata" nel Cosia. L'auto arrivava dal lato dove c'è il Setificio e i vigili del fuoco sono impegnati nel rimuovere il mezzo da via Castelnuovo. Possibili rallentamenti del traffico fino al termine delle operazioni. Al momento le auto sono deviate in via Carloni.

Secondo alcune testimonianze ricevute sul posto l'uomo alla guida dell'auto non avrebbe riportato gravi ferite e in un primo momento sarebbe scappato anche se è stato subito raggiunto e individuato dalle forze dell'ordine e dagli agentidella polizia Locale. Ancora da chiarire le cause di questo incredibile incidente.