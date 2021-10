Como, scontro tra auto a Sagnino: due feriti

Un brutto scontro, segnalato come codice rosso oggi 9 ottobre intorno alle 17 in via San Giacomo (zona Sagnino) angolo via Brogeda a Como. Due i feriti: una donna di 50 anni e un uomo di 29. Sul posto i soccorsi del 118 (tre ambulanze), i vigili del fuoco, la polizia Locale. Non sono ancora state rese note le dinamiche dell'incidente. Fortunatamente i due feriti non sarebbero, stando alle prime informazioni, in pericolo di vita e sono stati portati in cosice giallo al Sant'Anna e all'ospedale di Cantu'. Seguiranno eventuali aggiornamennti.