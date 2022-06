Automobilista comasco coinvolto in un incidente in Ticino: morto un 28enne svizzero

Incidente mortale a Novazzano, intorno alle ore 6.30 del 17 giugno 2022 lungo l'autostrada A2. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale ticinese, un 28enne cittadino italiano residente in provincia di Como circolava in direzione sud sulla corsia di destra. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, è andato a urtare contro il motoveicolo guidato da un 53enne svizzero residente nel Mendrisiotto. In seguito all'impatto, quest'ultimo è stato sbalzato di sella rovinando violentemente a terra. Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e, in supporto, della polizia Città di Mendrisio, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). A causa delle gravi ferite riportate, il 53enne è deceduto sul posto. Illeso per contro l'automobilista comasco. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasto chiuso per gran parte della mattina.