Incidente nella galleria di San Fermo: coda in autostrada verso la Svizzera

Incidente in autostrada A9 poco prima delle ore 16 del 6 novembre 2022. Due auto si sarebbero urtate in corrispondenza della galleria San Fermo, nel tratto tra Grandate e Chiasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e un'automedica. Un uomo di 29 anni è stato soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente ha causato una notevole coda e disagi tali da richiedere la chiusura del tratto compreso tra Como Centro e Chiasso. Dopo un'ora era ancora consigliata da Autostrade per l'Italia l'uscita a Grandate per le auto provenienti da sud.