Claino con Osteno, cade dalla bici: gravissimo uomo di 58

È accaduto ieri giovedì 14 aprile a Claino con Osteno sulla SP14 intorno alle sei del pomeriggio. Un uomo di 58 anni stava percorrendo la strada sulla sua bicicletta. Come riferito da alcuni testimoni sembrerebbe che a causare la caduta sia stato lo scoppio di una gomma. L'impatto con l'asfalto è stato molto violento. Intervenuti sul posto, allertati da alcuni automobilisti di passaggio, i soccorsi del 118. È decollato anche l'elisoccorso da Milano che ha portato il ciclista ferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. L'uomo ha riportato un serio trauma cranico. Non risulta al momento che siano stati coinvolti altri veicoli ma saranno i carabinieri di Menaggio a ricostruire ledinamiche dell'incidente.