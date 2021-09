Cirimido, scontro tra due auto, una si ribalta: tra i feriti un 18enne

Brutto schianto tra due auto oggi 12 settembre a Cirimido sulla Sp32. Lo scontro tra le due auto, le cui dinamiche sono ancora da stabilire, è stato molto forte tanto che una delle vetture si è ribaltata e l'ambulanza è giunta sul posto in codice rosso. Fortunatamente i due feriti, un 18enne e un 46enne non sembrano essere gravi ma sono stati portati all'ospedale di Saronno per i controlli dovuti. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantu'.