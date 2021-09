Scontro tra due auto sulla Provinciale: tra i feriti un bimbo di 8 anni

Due auto si sono scontrate oggi 25 settembre intorno alle ore 15 a Cirimido sulla SP 32. Sono 4 i feriti segnalati tra cui un bimbo di 8 anni ma nessuno è in pericolo di vita anche se l'impatto tra i due veicoli è stato piuttosto violento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, i carabinieri di Cantù, la polizia Locale e tre autoambulanze. Due dei feriti sono stati portati in codice giallo all'ospedale Sant'Anna, un altro in codice verde a Saronno. Ancora da stabilire le dinamiche dell'incidente.