Scontro violentissimo tra due auto questa mattina alle 4.50 a Cirimido sulla SP 32 alla rotonda di via strada di mezzo. Uno dei due veicoli si è ribaltato, fortunatamente senza conseguenza gravi per chi era alla guida. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Cantu e la Croce Rossa di Lomazzo. La donna ferita è stata portata all'ospedale di Saronno in codice giallo.